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    Женщина выкинула собаку с 14-го этажа и лишилась двух детей

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    18 комментариев
    Фото: 24.мвд.рф
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    В Красноярске полиция забрала двух маленьких детей у 27-летней женщины, которая сбросила свою собаку с 14-го этажа.

    Как сообщает NGS24 10 марта, минувшим вечером в полицию обратились жители многоэтажки на проспекте Машиностроителей, которые нашли под окнами мёртвую собаку. Они сразу узнали пса и предположили, что его выкинула в окно хозяйка. Эта догадка подтвердилась, когда полицейские пришли к ней домой. Двери открыла пьяная женщина, в квартире было много мусора, везде — пустые бутылки. Там же находились годовалая девочка и 4-летний мальчик. Мать, как оказалось, за ними не присматривает и злоупотребляет алкоголем.

    Фото: 24.мвд.рф
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    На женщину составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Дети помещены в социальное учреждение. Погибшая собака отправлена на экспертизу.

    Фото: 24.мвд.рф
    Фото: 24.мвд.рф

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