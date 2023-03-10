Женщина выкинула собаку с 14-го этажа и лишилась двух детей

В Красноярске полиция забрала двух маленьких детей у 27-летней женщины, которая сбросила свою собаку с 14-го этажа.



Как сообщает NGS24 10 марта, минувшим вечером в полицию обратились жители многоэтажки на проспекте Машиностроителей, которые нашли под окнами мёртвую собаку. Они сразу узнали пса и предположили, что его выкинула в окно хозяйка. Эта догадка подтвердилась, когда полицейские пришли к ней домой. Двери открыла пьяная женщина, в квартире было много мусора, везде — пустые бутылки. Там же находились годовалая девочка и 4-летний мальчик. Мать, как оказалось, за ними не присматривает и злоупотребляет алкоголем.

