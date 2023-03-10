Выгибался ласточкой. В Петербурге задержали мужчину, который катался на крыше занятого каршеринга

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина так сильно хотел прокатиться на занятом каршеринге, что не посчитал зазорным примоститься на его крыше. Об этом случае 10 марта сообщает «Дорожный инспектор».
34-летний водитель машины и его 38-летняя жена пересеклись с незнакомцем вчера на одной из улиц города. Наглец попытался проникнуть в салон, но семейная пара не пожелала его впускать. Тогда «акробат» нашёл другой способ добиться цели.
Очевидцы зафиксировали нестандартную поездку «циркача» на видео. На кадрах заметно, как тот агрессивно стучит по крыше автомобиля, выгибается, словно ласточка, и цепляется за пассажирскую дверь.
«В один из моментов злодею удалось открыть пассажирскую дверь. Он сломал пальцы женщине, пытавшейся дверь закрыть. Каршерингу тоже досталось. Неадекват разбил зеркало, помял крышу, помял двери», — отмечается в сообщении.
Ловкач — 32-летний мужчина, его задержали в «совершенно неадекватном состоянии» около 21:30 на Малой Балканской улице. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о хулиганстве и умышленном уничтожении и повреждении имущества. Злодею также грозит статья за чужие сломанные пальцы. Известно, что для водителя каршеринга эта поездка тоже закончилась проблемой. На него составили административный материал по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от освидетельствования.