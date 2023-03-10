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    В Петербурге в квартиру залетела внезапная пуля. Она могла задеть бизнесмена

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    4 комментария

    В Приморском районе Петербурга неизвестный стрелял по окнам квартиры местного предпринимателя. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 марта.

    Дом перестал быть «крепостью» для жителей седьмого этажа дома № 1 по проспекту Авиаконструкторов. Накануне около 14 часов они услышали на кухне шум: прилетевшая пуля повредила стеклопакет и дверцу шкафа.

    Известно, что в этот момент в квартире находился директор предприятия, основной вид деятельности которого — производство мебели. А сама квартира расположена на 7-м этаже.

    На месте происшествия нашли пулю 9 мм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 4

    Гость10 Мар 2023 в 09:07
    № 1.
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