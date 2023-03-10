Квартиру Зеленского отдадут многодетным семьям Крыма: новости СВО за 10 марта

Недвижимость Зеленского собираются отдать в рамках национализации имущества граждан недружественных стран Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. А спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



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Квартиру Зеленского в Крыму отдадут малоимущим или многодетным семьям Квартиру украинского президента и его супруги в Ливадии рано или поздно передадут малообеспеченным или многодетным семьям. Об этом в пресс-центре РИА Новости заявил глава Крыма Сергей Аксенов. — Квартира и так будет за кем-то из крымчан в итоге закреплена. Либо малообеспеченным, либо многодетным так или иначе будет передана, — сказал Аксенов.

В апреле 2022-го госсовет Крыма предложил узаконить принудительное изъятие имущества у граждан недружественных стран РИА Новости

По последним данным, власти Крыма национализировали 700 объектов недвижимости. Имущество украинских олигархов, бизнесменов и политиков продадут на аукционах, а вырученные деньги планируют направить на оснащение подразделений на СВО.

Боррель заявил, что возможности ЕС по введению санкций почти истощены Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что возможности ЕС по введению санкций против России почти истощены. — С точки зрения санкций больше нечего делать, но мы можем продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку, — заявил Боррель изданию EURACTIV в Стокгольме после встречи министров обороны. Политик добавил, что через год после начала конфликта «Евросоюз подошел к последним ступеням лестницы и не так много что еще можно было бы сделать в плане санкций». По словам Борреля, сейчас в планах ЕС — оказывать больше финансовую и военную поддержку Украине.

Песков заявил о неизбежности двухсторонних отношений между Россией и Украиной Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неизбежным поиск «трезвых подходов» к отношениям России и Украины. — Всё равно в стране (Украине, — Прим. ред.) остаются какие-то ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно, и мы об этом и ранее тоже говорили, — отметил Песков во время своего традиционного брифинга, комментируя новость о росте числа украинцев, выступающих за мирные переговоры с Россией.

Также пресс-секретарь президента уточнил, что такую тенденцию преждевременно считать путем к завершению конфликта. Руководство РФ неоднократно заявляло о возможности вести переговоры с Украиной, обращая внимание на то, что это неосуществимо из-за неготовности второй стороны конфликта. Магазины Zara, Bershka, Pull&Bear могут открыться в России весной под новым названием Магазины сети Bershka могут открыться в России под названием Ecru весной этого года. Об этом ТАСС рассказала руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Ольга Антонова.

— Ранее компания вместе с покупателем объявляли о планах обновления и открытия, начиная с марта. Предполагалось постепенное открытие бывших магазинов компании Inditex в РФ, — объявила Антонова. — Так что всё идет по плану. Магазины, ранее принадлежавшие Inditex, среди которых Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, открывает тот же партнер после обновления и редизайна.

В начале марта 2022 года группа Inditex приняла решение временно прекратить работу на территории России из-за СВО. В октябре компания сообщила о продаже своего бизнеса в России группе Daher.



Сейм Литвы призвал не допустить участие России в Олимпийских играх Сейм Литвы принял резолюцию, где призывает парламенты всех стран не допустить участие русских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх. За резолюцию проголосовали все 109 депутатов, присутствовавших на заседании.



— Сейм <...> принял резолюцию, адресованную парламентам всех стран мира и предлагающую выразить свое четкое и решительное несогласие с любыми предложениями, инициативами, проектами и любыми другими действиями, направленными на допуск российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в Олимпийских играх или любых других международных соревнованиях, — говорится в сообщение сейма Литвы.

По мнению депутатов литовского сейма, Россия и Белоруссия используют участие и победы спортсменов в соревнованиях «в пропагандистских целях для легитимации своих режимов».