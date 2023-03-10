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    На Московском шоссе у «Звёздной» тушили шаверму, она сгорела наполовину

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    Рано утром 10 марта пожарных вызвали на Московское шоссе, 13, что неподалёку от станции метро «Звёздная».

    Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 6:28. На место выехали две машины (10 человек личного состава). По этому адресу много строений. Горела, как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе, шаверма. Она расположена в каркасном торговом павильоне площадью 20 квадратных метров, огонь охватил стену и потолок — в общей сложности 10 квадратных метров.

    Примерно за 15 минут, к 6:43, пожар удалось локализовать. Сведения о пострадавших в управление не поступали.

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