На Московском шоссе у «Звёздной» тушили шаверму, она сгорела наполовину

Рано утром 10 марта пожарных вызвали на Московское шоссе, 13, что неподалёку от станции метро «Звёздная».



Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 6:28. На место выехали две машины (10 человек личного состава). По этому адресу много строений. Горела, как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе, шаверма. Она расположена в каркасном торговом павильоне площадью 20 квадратных метров, огонь охватил стену и потолок — в общей сложности 10 квадратных метров.



Примерно за 15 минут, к 6:43, пожар удалось локализовать. Сведения о пострадавших в управление не поступали.

