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    Умерла последняя выжившая участница антифашистского движения «Белая роза»

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    Последняя из не казненных при Третьем рейхе участниц студенческого антинацистского движения «Белая роза» Трауте Лафренц умерла в США на 104-м году жизни. Об этом 10 марта сообщает газета Zeit.

    «Сегодня у нас печальная новость. Последний участник «Белой розы» Трауте Лафренц скончалась в возрасте 103 лет. Нам очень повезло, что она выжила и смогла так много рассказать о сопротивлении», — написал канцлер ФРГ Олаф Шольц в своих соцсетях.

    Трауте Лафренц родилась в 1919 году в Гамбурге. Она занималась распространением антинацистских листовок. В 1943 году ее приговорили к году заключения, затем снова арестовали. Весной 1945-го ее освободили американские войска. Через несколько лет девушка эмигрировала в США и проживала в Южной Каролине.

    «Белая роза» — это группа немецких студентов, которая действовала против нацистов в Третьем рейхе. Большинство участников в 1943 году были выявлены, схвачены, осуждены и казнены на гильотине.

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