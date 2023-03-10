Умерла последняя выжившая участница антифашистского движения «Белая роза»

Последняя из не казненных при Третьем рейхе участниц студенческого антинацистского движения «Белая роза» Трауте Лафренц умерла в США на 104-м году жизни. Об этом 10 марта сообщает газета Zeit.

«Сегодня у нас печальная новость. Последний участник «Белой розы» Трауте Лафренц скончалась в возрасте 103 лет. Нам очень повезло, что она выжила и смогла так много рассказать о сопротивлении», — написал канцлер ФРГ Олаф Шольц в своих соцсетях.

Трауте Лафренц родилась в 1919 году в Гамбурге. Она занималась распространением антинацистских листовок. В 1943 году ее приговорили к году заключения, затем снова арестовали. Весной 1945-го ее освободили американские войска. Через несколько лет девушка эмигрировала в США и проживала в Южной Каролине.

