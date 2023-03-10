В Петербурге арестовали писавшего в автобусе пассажира

Суд изолировал от общества жителя Петербурга, перепутавшего пассажирский автобус с общественным туалетом. В ближайшие пару недель терпеть мужчине не придётся — в спецприёмнике уборная будет под боком.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 10 марта Кировский районный суд признал виновным в мелком хулиганстве Гайрата Мамаева. Санкция первой части статьи 20.1 КоАП предусматривает до 15 суток административного ареста. Мамаев получил максимум.