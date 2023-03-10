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    В Петербурге арестовали писавшего в автобусе пассажира

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    Суд изолировал от общества жителя Петербурга, перепутавшего пассажирский автобус с общественным туалетом. В ближайшие пару недель терпеть мужчине не придётся — в спецприёмнике уборная будет под боком.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 10 марта Кировский районный суд признал виновным в мелком хулиганстве Гайрата Мамаева. Санкция первой части статьи 20.1 КоАП предусматривает до 15 суток административного ареста. Мамаев получил максимум.

    Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

    Общественный порядок он нарушал в праздничный выходной в автобусе №145Э. Когда транспорт проезжал по Красному Селу, пассажир не стерпел и расстегнул штаны. Судя по видео, опубликованному в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», демонстрировать явное неуважение к обществу мужчине не мешали.

    В пресс-службе перевозчика «Пассажиравтотранс» тогда заверили, что информация будет проверена.

    О проблемах со здоровьем Мамаев не упоминал. Суду он пояснил, что 8 марта был пьян, поскольку отмечал праздник.

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    Комментарии 7

    Гость10 Мар 2023 в 21:05
    № 145Э.
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