В Петербурге арестовали писавшего в автобусе пассажира

Суд изолировал от общества жителя Петербурга, перепутавшего пассажирский автобус с общественным туалетом. В ближайшие пару недель терпеть мужчине не придётся — в спецприёмнике уборная будет под боком.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 10 марта Кировский районный суд признал виновным в мелком хулиганстве Гайрата Мамаева. Санкция первой части статьи 20.1 КоАП предусматривает до 15 суток административного ареста. Мамаев получил максимум.
Общественный порядок он нарушал в праздничный выходной в автобусе №145Э. Когда транспорт проезжал по Красному Селу, пассажир не стерпел и расстегнул штаны. Судя по видео, опубликованному в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», демонстрировать явное неуважение к обществу мужчине не мешали.
В пресс-службе перевозчика «Пассажиравтотранс» тогда заверили, что информация будет проверена.
О проблемах со здоровьем Мамаев не упоминал. Суду он пояснил, что 8 марта был пьян, поскольку отмечал праздник.