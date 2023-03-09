СКА обыграл минское «Динамо», армейцам осталась одна победа для выхода в следующий раунд

Победой хоккейного клуба СКА завершился пятый матч первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила 9 марта в Петербурге.



Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:3 (2:1, 1:0, 3:2). Голы за СКА забили Дмитрий Яшкин (11 и 40 минуты), Василий Глотов (18), Никита Гусев (48), Марат Хайруллин (59, 60 — обе в пустые ворота). У минского «Динамо» отличились Виталий Пинчук (9), Седрик Пакетт (47) и Дмитрий Соколов (52).

Таким образом СКА вышел вперед в серии 3–2. Шестой матч противостояния пройдет 11 марта в Минске. Напомним, что в следующий раунд выходит команда, выигравшая четыре матча.