    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -12

    1 м/с, с-з

    751мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd75.9eur80.14

    СКА обыграл минское «Динамо», армейцам осталась одна победа для выхода в следующий раунд

    856
    1 комментарий

    Победой хоккейного клуба СКА завершился пятый матч первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила 9 марта в Петербурге.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:3 (2:1, 1:0, 3:2). Голы за СКА забили Дмитрий Яшкин (11 и 40 минуты), Василий Глотов (18), Никита Гусев (48), Марат Хайруллин (59, 60 — обе в пустые ворота). У минского «Динамо» отличились Виталий Пинчук (9), Седрик Пакетт (47) и Дмитрий Соколов (52).

    Таким образом СКА вышел вперед в серии 3–2. Шестой матч противостояния пройдет 11 марта в Минске. Напомним, что в следующий раунд выходит команда, выигравшая четыре матча.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close