МИД РФ: Россия запретила въезд 144 представителям Латвии, Литвы и Эстонии

Россия запретила въезд в страну 144 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии. В их числе которых министры, депутаты парламентов и общественные деятели. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ 9 марта.

«Принято решение о включении в российский «стоп-лист» наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД РФ отметили, что такие меры приняты в качестве ответной реакции на «активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России».