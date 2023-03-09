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    МИД РФ: Россия запретила въезд 144 представителям Латвии, Литвы и Эстонии

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    Россия запретила въезд в страну 144 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии. В их числе которых министры, депутаты парламентов и общественные деятели. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ 9 марта.

    «Принято решение о включении в российский «стоп-лист» наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии», — говорится в заявлении ведомства.

    В МИД РФ отметили, что такие меры приняты в качестве ответной реакции на «активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России».

    В МИД подчеркнули, что попавшие в список причастны в том числе к массовому сносу памятников советским воинам-освободителям и предпринимают шаги, ведущие к эскалации украинского конфликта.

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