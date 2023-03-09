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    На Большеохтинском мосту — авария с несколькими машинами. Пробка продолжает разрастаться

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    На Большеохтинском мосту несколько машин попали в аварию — по словам очевидцев, пять. Одна из них потеряла бампер.

    Кадры с места ДТП 9 марта опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». «Три полосы из пяти перекрыты», — отметил автор поста.

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    Судя по данным «Яндекса», мост уже «покраснел», пробка «расползлась» также на Синопскую набережную, Тульскую улицу и Комаровский проезд.

    Автор: <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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