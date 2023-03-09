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    Концерт Михаила Шаца* на Бали сорвала иммиграционная служба. Он покинул Индонезию

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    Телеведущему Михаилу Шацу* (признан в РФ СМИ-иноагентом) пришлось прервать концерт на Бали из-за визита иммиграционной службы. Об этом он рассказал 9 марта в соцсетях.

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    «Прилетел, написал отличную программу и уже стоял за кулисами, чтобы выйти на сцену. Но… Пришла иммиграционная служба Индонезии и сказала, что документы, которые приготовили организаторы концерта, их не устраивают», — заявил Шац.

    Он уточнил, что ему пришлось отменить концерт, поехать на «многочасовые разбирательства» и покинуть страну. Шац добавил, что отправился в Израиль, но планирует устроить концерт на Бали, когда будет уверен, что для этого есть нужные документы. Он также пообещал, что деньги за несостоявшийся концерт зрителям вернут.

    *Признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом.

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