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    Лукашенко подписал закон о смертной казни для чиновников за государственную измену

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    Законопроект о смертной казни как одном из видов наказания за государственную измену для чиновников и государственных служащих подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 9 марта сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

    Закон распространяет уголовную ответственность за подобное преступление на всех лиц, занимающих государственные должности.

    Также вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов.

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