Лукашенко подписал закон о смертной казни для чиновников за государственную измену

Законопроект о смертной казни как одном из видов наказания за государственную измену для чиновников и государственных служащих подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 9 марта сообщает телеграм-канал «Пул Первого».



Закон распространяет уголовную ответственность за подобное преступление на всех лиц, занимающих государственные должности.



Также вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов.

