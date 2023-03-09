    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -10

    1 м/с, зап

    749мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd75.46eur80.55

    Празднование Женского дня в отеле Петергофа закончилось для двух дам в отделе полиции

    5143
    7 комментариев

    В отеле Петергофа празднование Женского дня завершилось далеко не дамской выходкой двух виновниц торжества. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

    Корпоратив проходил 7 марта в гостинице «Гранд Петергоф» на Гофмейстерской улице, 2. После веселья подвыпившая компания начала расходиться, но двум дамам, 33 и 28 лет, кажется, захотелось продолжения банкета.

    «Женщины начали вести себя агрессивно и выломали входную дверь в один из номеров отеля, после чего администраторы заведения нажали на тревожную кнопку и вызвали сотрудников Росгвардии», — рассказали в пресс-службе.

    Пьяных гражданок доставили в отдел полиции. В их отношении составлены административные протоколы по 20.1 и 20.21 статьям КоАП РФ («Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК4
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close