Празднование Женского дня в отеле Петергофа закончилось для двух дам в отделе полиции

В отеле Петергофа празднование Женского дня завершилось далеко не дамской выходкой двух виновниц торжества. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.



Корпоратив проходил 7 марта в гостинице «Гранд Петергоф» на Гофмейстерской улице, 2. После веселья подвыпившая компания начала расходиться, но двум дамам, 33 и 28 лет, кажется, захотелось продолжения банкета.



«Женщины начали вести себя агрессивно и выломали входную дверь в один из номеров отеля, после чего администраторы заведения нажали на тревожную кнопку и вызвали сотрудников Росгвардии», — рассказали в пресс-службе.

