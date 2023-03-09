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    Новый ящур нашли в Турции: вводится карантин и защитные меры

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    Первый случай нового ящура серотипа SAT-2 выявлен в Турции. Принимаются срочные меры безопасности, сообщили в Министерстве сельского и лесного хозяйства республики. Как сообщает 9 марта со ссылкой на министерство Yeni Alanya Gazetesi, «на 8 предприятиях с заболеванием приняты все меры, в том числе оцепление и карантин». Усилены пограничный и дорожный контроль.

    Как добавили в турецком ведомстве, впервые выявленный образец представляет серотип SAT-2, который ранее не встречался в республике. Его возбудитель был выделен, и немедленно были начаты исследования по производству вакцины против этого серотипа.

    Ящур — вирусная болезнь, которая передается человеку от зараженного животного. Характеризуется сильной интоксикацией организма и поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости.

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