В Пушкине реконструировали детско-юношескую школу олимпийского резерва

На Ленинградской улице в Пушкине закончилась реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Вместо морально устаревшего здания 70-х годов постройки за два года создали новое, в два раза больше.



В новом здании площадью площадь 9,5 тыс. кв. м расположились залы для спортивной и художественной гимнастики, хореографии, легкой атлетики, мини-футбола, батутный и тренажерный залы. Также для спортсменов предусмотрены комнаты релаксации и медблок.



Здесь будут тренироваться не только дети и подростки из Пушкина и близлежащих жилых комплексов, в том числе района комплексной застройки «На Царскосельских холмах», но и жители других районов Петербурга. Кроме того, школа станет центром подготовки к сдаче норм комплекса ГТО.

