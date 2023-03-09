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    В Пушкине реконструировали детско-юношескую школу олимпийского резерва

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    На Ленинградской улице в Пушкине закончилась реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Вместо морально устаревшего здания 70-х годов постройки за два года создали новое, в два раза больше.

    В новом здании площадью площадь 9,5 тыс. кв. м расположились залы для спортивной и художественной гимнастики, хореографии, легкой атлетики, мини-футбола, батутный и тренажерный залы. Также для спортсменов предусмотрены комнаты релаксации и медблок.

    Здесь будут тренироваться не только дети и подростки из Пушкина и близлежащих жилых комплексов, в том числе района комплексной застройки «На Царскосельских холмах», но и жители других районов Петербурга. Кроме того, школа станет центром подготовки к сдаче норм комплекса ГТО.

    Сегодня здесь занимаются 645 спортсменов по направлениям: легкая атлетика, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, стрельба из лука, спортивное ориентирование. Чуть позже, с учетом пожеланий жителей Пушкинского района, планируется открыть набор еще и на теннис и единоборства.

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