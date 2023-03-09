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    Три человека погибли в ДТП с петербургским автобусом в Брянской области

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    В Брянской области три человека погибли в результате столкновения грузовика и автобуса Петербург — Брянск. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба регионального СУ СК России. По факту инцидента возбудили уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.

    На сайте УМВД по Брянской области отмечается, что, по предварительной версии, водитель автобуса Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, там автобус сначала по касательной столкнулся с одним грузовиком, а затем произошло лобовое столкновение с другим большегрузом.

    В результате ДТП погибли 31-летний водитель автобуса, одна из пассажирок и 62-летний водитель грузовика. Ещё шестерых пассажиров автобуса увезли в больницу.

    Полиция сейчас выясняет все обстоятельства инцидента, в ходе медицинской экспертизы специалисты определят, в каком состоянии находились водители в момент аварии.

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