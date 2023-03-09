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    СМИ: Поставки «серых» смартфонов в Россию почти прекратились

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    Ввоз в Россию «серых» смартфонов практически полностью прекратился, сообщают 9 марта «Известия» со ссылкой на нескольких продавцов телефонов на одном из крупнейших радиорынков Москвы.

    По их словам, из-за сокращения нелегальных поставок возник дефицит таких устройств, из-за чего за последние две недели они подорожали уже на 3–4 тыс. рублей. Такими темпами они могут вскоре сравняться в цене с девайсами, ввезенными в Россию по разрешенному параллельному импорту.

    Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с изданием связал сложившуюся ситуацию с тем, что «серую» продукцию перестала пропускать таможня. У импортеров начались проблемы в феврале, после того как врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) был назначен Руслан Давыдов. Предыдущего руководителя службы Владимира Булавина освободили от должности по достижении 70-летнего возраста.

    В таможне напоминают, что ввоз смартфонов без соблюдения необходимых таможенных формальностей считается контрабандой. В то же время эксперты отмечают, что такие перемены могут быть вызваны тем, что участники рынка наладили «цивилизованный» параллельный импорт и больше нет никакой необходимости насыщать полки магазинов любой ценой, в том числе в ущерб бюджету.

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