СМИ: Поставки «серых» смартфонов в Россию почти прекратились

Ввоз в Россию «серых» смартфонов практически полностью прекратился, сообщают 9 марта «Известия» со ссылкой на нескольких продавцов телефонов на одном из крупнейших радиорынков Москвы.



По их словам, из-за сокращения нелегальных поставок возник дефицит таких устройств, из-за чего за последние две недели они подорожали уже на 3–4 тыс. рублей. Такими темпами они могут вскоре сравняться в цене с девайсами, ввезенными в Россию по разрешенному параллельному импорту.



Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с изданием связал сложившуюся ситуацию с тем, что «серую» продукцию перестала пропускать таможня. У импортеров начались проблемы в феврале, после того как врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) был назначен Руслан Давыдов. Предыдущего руководителя службы Владимира Булавина освободили от должности по достижении 70-летнего возраста.

