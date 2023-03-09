Бастрыкин на связи, или Как дворовый конфликт стал «делом об африканской банде»

Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Январский уличный конфликт на севере Петербурга в марте за пару дней стал уголовным делом с выходом на федеральный уровень. Злоязычных подростков СМИ быстро окрестили «африканской бандой» за смешанное происхождение. А в СК потянулись десятки «пострадавших» за два года. Для многих это стало первым обращением в правоохранительные органы. Почему — выяснила «Фонтанка».



Итак, вечером 26 января двое подростков, 13 и 14 лет, вышли на прогулку в Выборгском районе Петербурга. Мальчики — старшие дети в семье россиянки и уроженца Судана. Всего у пары четверо детей. Во дворе подростки схлестнулись с другой компанией. Теперь уже непонятно, кто первый бросил резкое слово: оппоненты валят друг на друга. Мулаты говорят, что местные прошлись по их цвету кожи. Компания — что им также пеняли на расу. Так или иначе, один из братьев, по предварительной информации, ударил кулаком в лицо подростку из компании. Тот вызвал отца. Взрослый начал объяснять мальчику правила поведения с его сыном. Но тот не растерялся и тоже вызвал отца. Силы оказались неравны. Африканец оказался сильнее. И по лицу получил теперь взрослый.

Стороны разошлись, и обращение в медучреждение одного из пострадавших закончилось определением «легкости вреда» и отказом в госпитализации. Поход в полицию привел к отказу в возбуждении дела и совету пойти в суд с заявлением о побоях. Но в конце зимы семья, пострадавшая в конфликте больше, наняла адвоката Екатерину Лейбу. В переписке с «Фонтанкой» 9 марта (женщина ехала в поезде с плохой связью по пути) она сообщила, что стала разбираться с делом и выяснила, что братья, а также их отец якобы в течение двух лет терроризируют жителей дома. Причем дело не только в словесных конфликтах, но и доходило до рукоприкладства и поломанных конечностей (запомним этот пассаж. — «Фонтанка»). Адвокат также утверждает, что в школе, куда ходят братья, им не очень рады и тоже много жалоб на их поведение. В следственный отдел СК по Выборгскому району города, по словам Лейбы, передано коллективное обращение от 26 потенциальных потерпевших. И уголовное дело — лишь начало.

Адвокат также подтвердила, что она приняла решение об обращении в СМИ, после чего на историю обратил внимание глава СК Бастрыкин. И буквально через сутки петербургские следователи уже занимались расследованием «двухлетних истязаний». Масштаб активности братьев и их отца поражает. Как и то, что это вышло наружу лишь теперь. Мы решили разобраться, кто в этом виноват. Пока складывается ощущение, что «африканская банда» появилась благодаря представлению адвоката. И объективных подтверждений её двухлетней деятельности в Выборгском районе нет.

«Фонтанка» выяснила, что до января 2023 года в полицию не поступало сигналов о том, что 14-летний пострадавший и раньше попадал в агрессивное поле зрения братьев-сверстников. После того, как история об «африканской банде» была растиражирована журналистами, местные полицейские, по предварительной информации, провели опрос жителей дома. Но не получили от них никаких дополнительных данных о длящемся отвратительном поведении русско-африканской семьи. Пока силовики склоняются к тому, что локальный конфликт стал федеральной новостью благодаря активности адвоката. И, наверное, у них есть основания так считать. Екатерина Лейба, что называется, защитник «свеженький». Она трудится на адвокатской ниве лишь полгода. До этого, если верить сайту адвокатской коллегии, десять лет была следователем. То есть знает, как работает система. В том числе, и болевые точки главы СК, и что следует за тем, как он проявит к той или иной публикации в СМИ, интерес.

В адвокатской среде еще говорят, что те, кто раньше носил погоны, переходя на другую сторону, зачастую приносят в новую деятельность свои привычки. Результат которых потом приходится нередко исправлять в суде. Так или иначе, как уточнили «Фонтанке» в СК, пока в деле об истязании лишь один потерпевший и нет фигурантов. Все остальные обращения лишь в процессе проверки. Станут ли они дополнительными эпизодами, покажет расследование. Татьяна Востроилова, «Фонтанка.ру»

