Служба без отрыва от основной работы. В Запорожской области начали формировать народное ополчение

Народное ополчение начали формировать в подконтрольной РФ части Запорожской области. 9 марта врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что подписал соответствующий указ. Глава региона отметил, что решение продиктовано временем.



Ополченцы будут охранять общественный порядок и важные инфраструктурные объекты. Также в зону их ответственности входит защита госсобственности и имущества граждан.



«Добровольцы будут проходить службу в Народном ополчении без отрыва от основного места работы. С ополченцами будут проводиться занятия на полигоне опытными инструкторами», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

