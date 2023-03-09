    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -10

    2 м/с, зап

    743мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.55

    Боевые действия на Украине

    Служба без отрыва от основной работы. В Запорожской области начали формировать народное ополчение

    3384
    14 комментариев

    Народное ополчение начали формировать в подконтрольной РФ части Запорожской области. 9 марта врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что подписал соответствующий указ. Глава региона отметил, что решение продиктовано временем.

    Ополченцы будут охранять общественный порядок и важные инфраструктурные объекты. Также в зону их ответственности входит защита госсобственности и имущества граждан.

    «Добровольцы будут проходить службу в Народном ополчении без отрыва от основного места работы. С ополченцами будут проводиться занятия на полигоне опытными инструкторами», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

    Ополченцами могут стать все совершеннолетние граждане РФ, а также иностранцы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close