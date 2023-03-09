Подросток взял машину родственницы, устроил массовое ДТП и сбил ребенка на остановке в Улан-Удэ

В половине девятого часа утра 9 марта по местному времени (около 05:30 мск) на улице Пугачева в Улан-Удэ 16-летний водитель автомобиля Honda не справился с управлением и столкнулся с легковой Toyota Camry, микроавтобусом FIAT Ducato и микрогрузовиком KIA, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Бурятии. После этого «Хонда» вылетела на автобусную остановку, сбила стоявшего там 12-летнего ребенка и врезалась в металлическое ограждение.

Шестнадцатилетний подросток за рулем автомобиля устроил серьезное ДТП с пострадавшим в столице Бурятии. Травмы получил ребенок, стоявший на остановке.

Сбитого ребенка доставили в больницу. В Детской республиканской клинической больнице агентству сообщили, что пострадавшего поместили в отделение анестезиологии и реанимации, ему оказывается интенсивная терапия. Водители и пассажиры автомобилей в аварии не пострадали.

По предварительной информации, «Хонда» принадлежит родственнице юного водителя и машину он взял без разрешения. С подростком работают сотрудники ГИБДД и подразделения по делам несовершеннолетних. По результатам проверки в отношении него будет принято правовое решение.