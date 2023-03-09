СМИ: Недвижимость чиновников-коррупционеров предложили выставлять на торги

В Министерстве финансов РФ предложили выставлять на торги изъятую недвижимость чиновников-коррупционеров. Соответствующую инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут 9 марта «Известия».
Сейчас элитные дома и квартиры, решением суда переданные государству, бесплатно отдают нуждающимся. Однако часто недвижимость имеет значительную площадь, поэтому её содержание требует больших затрат — в итоге малоимущим гражданам приходится её продавать, что нередко порождает новые коррупционные схемы.
Согласно инициативе, предложенной Минфином, средства от проданной на торгах недвижимости должны будут направляться на чётко прописанные цели. Например, эти деньги можно направить на покупку жилья для нуждающихся, детей-сирот и участников СВО. Ведомство предлагает выставлять на торги только те квартиры и дома, стоимость которых в два раза и более превышает рыночную. Оценку недвижимости перед аукционом будет проводить Росимущество.
Ожидается, что проект нового закона в ближайшее время рассмотрят на заседании правительства, а затем документ направят в Государственную думу.