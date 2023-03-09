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    Боевые действия на Украине

    В крупных городах Украины прогремели взрывы. Что известно на данный момент?

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    3 комментария

    Почти по всей территории Украины утром в четверг, 9 марта, была объявлена воздушная тревога. В крупных городах и регионах произошли взрывы, в том числе в Киеве, Одессе, Харькове, Сумской, Винницкой, Львовской, Киевской и Днепропетровской областях. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на местные власти и СМИ.

    После взрывов власти Одесской и Харьковской областей заявили о проблемах с электроснабжением из-за повреждений объектов инфраструктуры.

    В Киеве и Киевской области пропало энергоснабжение. Также об отключении света сообщили в Черкасской области. Кроме того, в Днепропетровской области ввели превентивные меры по отключению электроэнергии.

    Из-за обесточивания железных дорог на Украине начались задержки поездов. Пять рейсов задерживаются более чем на один час, еще десять — более чем на 30 минут.

    Как пишет ТАСС, в Одесской области повредился энергообъект, несколько сильных взрывов произошли в Киеве, во Львовской и Ивано-Франковской областях.

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