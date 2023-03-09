В крупных городах Украины прогремели взрывы. Что известно на данный момент?

Почти по всей территории Украины утром в четверг, 9 марта, была объявлена воздушная тревога. В крупных городах и регионах произошли взрывы, в том числе в Киеве, Одессе, Харькове, Сумской, Винницкой, Львовской, Киевской и Днепропетровской областях. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на местные власти и СМИ.



После взрывов власти Одесской и Харьковской областей заявили о проблемах с электроснабжением из-за повреждений объектов инфраструктуры.

В Киеве и Киевской области пропало энергоснабжение. Также об отключении света сообщили в Черкасской области. Кроме того, в Днепропетровской области ввели превентивные меры по отключению электроэнергии.