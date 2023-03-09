В Петербург доставили иркутского пожарного, который во время тушения получил мощный удар током

Борт санавиации Ан-148 МЧС России доставил пострадавшего пожарного из Иркутска в Петербург, сообщает
МЧС России
В пятницу, 3 марта, в Иркутске заместитель начальника пожарно-спасательной части Владимир Наксалаев получил травмы во время тушения пожара в административном здании. При подъеме по автолестнице его ударило электрическим током. По неофициальным данным, как пишет издание, он задел шлемом высоковольтный кабель ЛЭП, проходящий рядом с коленами лестницы, и получил ожоги.
Коллеги пострадавшего в сообществе «Пожарные — Пожарное братство» рассказывают, что замначальника
По данным МЧС, его будут лечить в ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России.