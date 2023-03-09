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    В Петербург доставили иркутского пожарного, который во время тушения получил мощный удар током

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    Кадр из видео МЧС России
    Кадр из видео МЧС России
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    Борт санавиации Ан-148 МЧС России доставил пострадавшего пожарного из Иркутска в Петербург, сообщает 9 марта «Иркутск news». В полете его сопровождали специалисты «Центроспаса».

    МЧС России

    В пятницу, 3 марта, в Иркутске заместитель начальника пожарно-спасательной части Владимир Наксалаев получил травмы во время тушения пожара в административном здании. При подъеме по автолестнице его ударило электрическим током. По неофициальным данным, как пишет издание, он задел шлемом высоковольтный кабель ЛЭП, проходящий рядом с коленами лестницы, и получил ожоги.

    Коллеги пострадавшего в сообществе «Пожарные — Пожарное братство» рассказывают, что замначальника ПСЧ 2 Иркутска задело высоковольтным кабелем на уровне 3-го этажа, он упал на землю. У него многочисленные ожоги от удара током, повреждены левая лопатка, бедро, стопы, кисти рук. После ЧП его в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

    По данным МЧС, его будут лечить в ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России.

    Кадр из видео МЧС России
    Кадр из видео МЧС России

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    ПожарПожарныйИркутскУдар током
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