В Петербург доставили иркутского пожарного, который во время тушения получил мощный удар током

В пятницу, 3 марта, в Иркутске заместитель начальника пожарно-спасательной части Владимир Наксалаев получил травмы во время тушения пожара в административном здании. При подъеме по автолестнице его ударило электрическим током. По неофициальным данным, как пишет издание, он задел шлемом высоковольтный кабель ЛЭП, проходящий рядом с коленами лестницы, и получил ожоги.



Коллеги пострадавшего в сообществе «Пожарные — Пожарное братство» рассказывают, что замначальника ПСЧ 2 Иркутска задело высоковольтным кабелем на уровне 3-го этажа, он упал на землю. У него многочисленные ожоги от удара током, повреждены левая лопатка, бедро, стопы, кисти рук. После ЧП его в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

