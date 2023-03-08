«Думала, метель за окном, а там дым». Петербурженка рассказала о смертельном пожаре, который обошел кошку

Едва выписавшийся житель Кировского района Петербурга снова вернулся в больницу после пожара в ночь на 8 марта. Для его жены он оказался смертельным.



Подробности ночного бедствия на бульваре Новаторов, 59 «Фонтанке» рассказала местная жительница. Ее внимательность помогла спасти соседа. По словам женщины, в квартире жила немолодая пара. Незаметными их не назвать: известно, что выпивали, ночами через стенку можно было услышать крики, что-то или кто-то падал. Но, как говорят, шумели в меру.



В последнее время мужчину видели в инвалидной коляске, сам он уже не ходил. Дня три назад его выписали из больницы, в квартире было тихо.

