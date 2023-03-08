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    «Думала, метель за окном, а там дым». Петербурженка рассказала о смертельном пожаре, который обошел кошку

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    Едва выписавшийся житель Кировского района Петербурга снова вернулся в больницу после пожара в ночь на 8 марта. Для его жены он оказался смертельным.

    Подробности ночного бедствия на бульваре Новаторов, 59 «Фонтанке» рассказала местная жительница. Ее внимательность помогла спасти соседа. По словам женщины, в квартире жила немолодая пара. Незаметными их не назвать: известно, что выпивали, ночами через стенку можно было услышать крики, что-то или кто-то падал. Но, как говорят, шумели в меру.

    В последнее время мужчину видели в инвалидной коляске, сам он уже не ходил. Дня три назад его выписали из больницы, в квартире было тихо.

    «Ложилась спать и не до конца задвинула штору. Сначала подумала: какая метель на улице. А потом присмотрелась и поняла, что это дым», — рассказывает соседка. В ее квартире в это время посторонних запахов не ощущалось. — «Когда открыла дверь на лестницу, там уже было задымление абсолютное. Покричала — люди спят, половина первого ночи. Вызвала пожарных».

    Несмотря на то, что огнеборцы справились быстро, возможности уснуть не было до четырех часов утра.

    В квартире снизу горел диван. Хозяйка погибла, мужчину госпитализировали. Соседи отмечают, что женщина курила, в том числе в доме. Вместе с парой живет белая кошка — «глухая и полуслепая». За нее беспокоились отдельно. Кошка обычно гуляет сама по себе, возвращается, и жильцы впускают ее в парадную.

    Питомице повезло: ночью, судя по всему, она была на прогулке. Днем она была замечена на подоконнике перед своим окном со стороны улицы. Как предполагает соседка, забрать ее может сын погорельцев, который живет отдельно.

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