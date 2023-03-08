СК закончил расследование дела мобилизованных, уехавших из зоны СВО на такси

Военный следственный отдел СК России по Подольскому гарнизону закончил расследование уголовного дела о дезертирстве восьми военнослужащих из зоны СВО. Об этом 8 марта сообщил «Коммерсантъ». В конце декабря, по данным следствия, бойцы покинули территорию боевых действий на такси, добрались до Московской области и там сдались полиции.

По словам фигурантов дела, они уехали не из-за того, что не хотели участвовать в боевых действиях, а из-за плохих условий службы, а также потому, что их якобы собирались отправить на передовую без подготовки. Однако следствие решило, что это объяснение не может быть оправданием действий военнослужащих.



Следователи установили, что 15 ноября прошлого года восемь военнослужащих, мобилизованных в Калининградской области, прибыли на территорию ЛНР в составе первой роты мотострелкового батальона. Сначала они должны были пройти подготовку в полевом лагере, однако, как утверждают фигуранты, вместо занятий по слаживанию и стрельбе, им приходилось рыть окопы и землянки, а также искать провизию, которую им, по их словам, привозили в недостаточном количестве.



В ночь на 22 декабря один из мобилизованных, младший сержант Кравченко, узнал от офицеров, что роту скоро направят на передовую. Он сообщил об этом остальным фигурантам. Как отмечается в деле, военнослужащие не захотели участвовать в боевых действиях, опасаясь за свои жизни, поэтому утром 23 декабря они покинули пункт дислокации, прихватив с собой три автомата и три пулемёта без патронов. Добравшись до ближайшего населённого пункта, они переоделись в гражданскую одежду и на такси уехали из зоны спецоперации.



Сержанта Кравченко 235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал как организатора побега, а остальных определили под надзор командования части, расположенной в Чехове. «Коммерсантъ» отмечает, что суд, продлевая срок меры пресечения сержанту Кравченко, ссылался не только на то, что фигурант может скрыться, но также на решения ЕСПЧ и на положения Европейской конвенции о защите прав человека – суд обращал внимание, что арест не нарушает принцип разумной необходимости ограничения права на свободу.

Недавно фигурантам предъявили обвинение по статье о дезертирстве с оружием в период вооружённого конфликта – каждому из них грозит от 5 до 15 лет. Обвиняемые продолжают настаивать на своей невиновности, указывая на то, что были просто не готовы к боевым действиям.

