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    Петербургское МЧС заказало тренировочные кувалды

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    Главное управление МЧС по Петербургу заказало три тренировочные кувалды, следует из данных портала госзакупок. Поставка учебных снарядов обошлась ведомству в 33 900 рублей.

    Как следует из конкурсной документации, спасатели получили в распоряжение полиуретановые изделия со стальным сердечником и заполненным дробью бойком. Вес молотка — 4 кг.

    «Данная кувалда будет использоваться для подготовки личного состава Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу к участию в соревнованиях (конкурсах) Firefighter Combat Challenge», — говорится в материалах закупки.

    Firefighter Combat Challenge — спортивное соревнование, в котором принимают участие пожарные во всем мире. Задания включают подъем по лестнице с высотным рюкзаком, подъем шланга, принудительное проникновение, выдвижение шланга и спасение пострадавших. В какой стране пройдут соревнования, в которых планирует принять участие петербургское МЧС, не уточняется.

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