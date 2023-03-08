Петербургское МЧС заказало тренировочные кувалды

Главное управление МЧС по Петербургу заказало три тренировочные кувалды, следует из данных портала госзакупок. Поставка учебных снарядов обошлась ведомству в
Как следует из конкурсной документации, спасатели получили в распоряжение полиуретановые изделия со стальным сердечником и заполненным дробью бойком. Вес молотка — 4 кг.
«Данная кувалда будет использоваться для подготовки личного состава Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу к участию в соревнованиях (конкурсах) Firefighter Combat Challenge», — говорится в материалах закупки.
Firefighter Combat Challenge — спортивное соревнование, в котором принимают участие пожарные во всем мире. Задания включают подъем по лестнице с высотным рюкзаком, подъем шланга, принудительное проникновение, выдвижение шланга и спасение пострадавших. В какой стране пройдут соревнования, в которых планирует принять участие петербургское МЧС, не уточняется.