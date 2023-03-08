Не газ, а баллончик? Показываем, как «хлопком» разнесло московскую квартиру

Взрыв в квартире многоэтажки на Липецкой улице взбудоражил жителей Восточного Бирюлево. Ведомства говорят: газ ни при чем.



Инцидент с «хлопком» произошел вечером 8 марта в ванной комнате. В результате пострадал 26-летний мужчина, которого увезли в больницу, его жизни ничто не угрожает.



Судя по кадрам с места событий, которые публикует столичная прокуратура, взрывом в квартире серьезно повреждена ванная, также выбило оконную раму.

