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    Не газ, а баллончик? Показываем, как «хлопком» разнесло московскую квартиру

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    Взрыв в квартире многоэтажки на Липецкой улице взбудоражил жителей Восточного Бирюлево. Ведомства говорят: газ ни при чем.

    Инцидент с «хлопком» произошел вечером 8 марта в ванной комнате. В результате пострадал 26-летний мужчина, которого увезли в больницу, его жизни ничто не угрожает.

    Судя по кадрам с места событий, которые публикует столичная прокуратура, взрывом в квартире серьезно повреждена ванная, также выбило оконную раму.

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    «Мосгаз» заявил, что газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, угроз для жителей нет, не потребовалась и эвакуация людей. Прокуратура, Следком и МЧС причину взрыва видят в «неосторожном обращении с бытовым средством из аэрозольного баллончика». Фотографии того самого баллона уже публикуют СМИ, по ним можно судить, что взорвался очиститель электронных контактов.

    СК проводит проверку по признакам статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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