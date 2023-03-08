Не газ, а баллончик? Показываем, как «хлопком» разнесло московскую квартиру

Взрыв в квартире многоэтажки на Липецкой улице взбудоражил жителей Восточного Бирюлево. Ведомства говорят: газ ни при чем.
Инцидент с «хлопком» произошел вечером 8 марта в ванной комнате. В результате пострадал
Судя по кадрам с места событий, которые публикует столичная прокуратура, взрывом в квартире серьезно повреждена ванная, также выбило оконную раму.
«Мосгаз» заявил, что газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, угроз для жителей нет, не потребовалась и эвакуация людей. Прокуратура, Следком и МЧС причину взрыва видят в «неосторожном обращении с бытовым средством из аэрозольного баллончика». Фотографии того самого баллона уже публикуют СМИ, по ним можно судить, что взорвался очиститель электронных контактов.
СК проводит проверку по признакам статьи