Взрыв произошел в московской квартире, есть пострадавший

Один человек пострадал в результате взрыва на первом этаже жилого дома в Восточном Бирюлево на Липецкой улице, 14. Об этом вечером 8 марта пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Предположительно, в двухкомнатной квартире на первом этаже взорвался газовый баллон или самогонный аппарат. «Разрушено остекление в большой и маленькой комнатах. Пострадавший с ожогами лица и верхних дыхательных путей осматривается медиками», — передает издание.

При этом в пресс-службе «Мосгаза» агентству рассказали, что бытовой газ не был причиной взрыва. Всему виной «неосторожное обращение с мелкой бытовой техникой». «Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, угроз для населения нет», — добавили там.

В МЧС изданию MSK1.RU подтвердили информацию об инциденте и пострадавшем, которого увезли в больницу. Сотрудники ведомства прибыли на место, но их помощь не потребовалась.

Обновление от 20:50:

MSK1 со ссылкой на МЧС сообщает, что причиной взрыва стал аэрозольный баллончик бытовой химии. Эвакуация других жителей дома не потребовалась.