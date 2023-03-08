Секс-имитаторы. В Петербурге двух подростков задержали после заявления о надругательстве над 11-летним

Девайс из ассортимента «18+» попал в руки школьников в Приморском районе Петербурга. По версии следствия, тестировали на себе и не остановились.



Уголовное дело об иных действиях сексуального характера (132 УК), совершённых в отношении 11-летнего жителя Приморского района города, возбуждено Следственным комитетом, стало известно «Фонтанке» 8 марта.



В его основе заявление матери, попросившей привлечь к ответственности старших знакомых сына. Обоим по 14 лет.



По данным следствия, за рамки уголовного законодательства общение подростков начало выходить под конец ноября, когда самый юный только готовился праздновать 11-летие. Секспросвет устраивали у него в квартире. Сначала якобы только склоняли к частичному обнажению, в январе к урокам добавился фаллоимитатор. Следствие полагает, что тест-драйв игрушке устроил один из старших, имитировавший минет, позже младшему предложили повторить. Одним разом эксперименты не ограничились.

