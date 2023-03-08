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    А это кто у нас такой? «Фонтанка» вгляделась в тех, кто смотрит на нас свысока

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    Пока петербуржцы вовсю отмечают Международный женский день, фотокорреспондент «Фонтанки» устроила охоту в парке имени Академика Сахарова. Посмотрите, каких зимних обитателей города удалось поймать в объектив.

    На кадрах можно увидеть зеленушку, снегирей и синиц. Птички пытаются добыть себе обед, а у одной из них трапеза уже началась. Пернатые с высоты гордо наблюдают за прохожими, а те любуются ими.

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    Погода тем временем к прогулкам не располагает. Если к 21 часу в городе установилась температура чуть ниже нуля, то в ночь на четверг похолодает до -5...-7 градусов. Днем потеплеет до -3...-5. Настоящие морозы ударят в ночь на пятницу: синоптики ожидают похолодания до -14...-16, а местами и до -20 градусов.

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    Комментарии 7

    Гость08 Мар 2023 в 22:06
    Доброе утро
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