А это кто у нас такой? «Фонтанка» вгляделась в тех, кто смотрит на нас свысока

Пока петербуржцы вовсю отмечают Международный женский день, фотокорреспондент «Фонтанки» устроила охоту в парке имени Академика Сахарова. Посмотрите, каких зимних обитателей города удалось поймать в объектив.
На кадрах можно увидеть зеленушку, снегирей и синиц. Птички пытаются добыть себе обед, а у одной из них трапеза уже началась. Пернатые с высоты гордо наблюдают за прохожими, а те любуются ими.
Погода тем временем к прогулкам не располагает. Если к 21 часу в городе установилась температура чуть ниже нуля, то в ночь на четверг похолодает до