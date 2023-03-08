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    Azimut меняет направление. Сеть отелей прекращает бизнес в Европе

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    Сеть Azimut Hotels покидает Старый Свет. В течение года компания планирует завершить присутствие на европейском рынке, сообщает 8 марта РБК со ссылкой на компанию Gleden Invest, которая управляет активами бизнесмена Александра Клячина.

    Azimut Hotels вышла на рынок Европы в 2008 году. Год назад компания управляла восемью отелями в Германии и Австрии. Сейчас осталось лишь три гостиницы в Дрездене, Эрдинге и Нюрнберге, указано на сайте Azimut. Отели в Берлине, Кельне, Мюнхене и Вене сменили названия с Azimut на acom-Hotel. В Gleden Invest сообщили, что не имеют отношения к этому бренду.

    По мнению участников рынка, на решение Azimut Hotels могли повлиять международные санкции: российская «прописка» мешает бизнесу в Европе, урезает доходы.

    В Gleden Invest утверждают, что сеть остается международной: планируется открытие двух новых гостиниц под ее управлением в Израиле, прорабатывается несколько проектов в странах СНГ. К тому же продолжается развитие в России.

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