Azimut меняет направление. Сеть отелей прекращает бизнес в Европе

Сеть Azimut Hotels покидает Старый Свет. В течение года компания планирует завершить присутствие на европейском рынке, сообщает 8 марта РБК со ссылкой на компанию Gleden Invest, которая управляет активами бизнесмена Александра Клячина.

Azimut Hotels вышла на рынок Европы в 2008 году. Год назад компания управляла восемью отелями в Германии и Австрии. Сейчас осталось лишь три гостиницы в Дрездене, Эрдинге и Нюрнберге, указано на сайте Azimut. Отели в Берлине, Кельне, Мюнхене и Вене сменили названия с Azimut на acom-Hotel. В Gleden Invest сообщили, что не имеют отношения к этому бренду.

