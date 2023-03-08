Миллионы франков. В Швейцарии банкиров будут судить за «содействие» переводам виолончелиста Ролдугина

В Цюрихе перед судом предстали четверо банкиров, обвиняемых в причастности к осуществлению переводов средств виолончелиста Сергея Ролдугина в швейцарские банки без надлежащих проверок. Речь идет о троих россиянах, работавших в Цюрихе, и одном швейцарце. Их личности не раскрываются согласно швейцарским законам, пишет 8 марта Reuters.

По данным следствия, музыкант в период с 2014 по 2016 год разместил миллионы франков на счетах в швейцарских банках. В обвинительном заключении сказано, что банкиры «не провели достаточных проверок, чтобы установить, является ли Ролдугин истинным владельцем активов».



В документах банка была указана только профессиональная деятельность Ролдугина в качестве музыканта, что делает его право собственности на средства «ни в коей мере правдоподобным», сказано в документах. Швейцарские банки обязаны отклонять или прекращать деловые отношения, если возникают сомнения в личности договаривающейся стороны.



Прокурор Ян Хоффман утверждает, что речь идет об около 30 млн швейцарских франков. Ролдугин был назван владельцем двух счетов, открытых в «Газпромбанке Швейцарии» в 2014 году. В то время, отмечает Reuters, виолончелист сам говорил в интервью, что точно не был бизнесменом и, согласно обвинительному акту, не владел миллионами.

