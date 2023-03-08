Миллионы франков. В Швейцарии банкиров будут судить за «содействие» переводам виолончелиста Ролдугина

В Цюрихе перед судом предстали четверо банкиров, обвиняемых в причастности к осуществлению переводов средств виолончелиста Сергея Ролдугина в швейцарские банки без надлежащих проверок. Речь идет о троих россиянах, работавших в Цюрихе, и одном швейцарце. Их личности не раскрываются согласно швейцарским законам, пишет 8 марта Reuters.
По данным следствия, музыкант в период с 2014 по 2016 год разместил миллионы франков на счетах в швейцарских банках. В обвинительном заключении сказано, что банкиры «не провели достаточных проверок, чтобы установить, является ли Ролдугин истинным владельцем активов».
В документах банка была указана только профессиональная деятельность Ролдугина в качестве музыканта, что делает его право собственности на средства «ни в коей мере правдоподобным», сказано в документах. Швейцарские банки обязаны отклонять или прекращать деловые отношения, если возникают сомнения в личности договаривающейся стороны.
Прокурор Ян Хоффман утверждает, что речь идет об около 30 млн швейцарских франков. Ролдугин был назван владельцем двух счетов, открытых в «Газпромбанке Швейцарии» в 2014 году. В то время, отмечает Reuters, виолончелист сам говорил в интервью, что точно не был бизнесменом и, согласно обвинительному акту, не владел миллионами.
В обвинительном акте говорится, что таких людей, как Ролдугин, использовали в качестве подставных лиц, чтобы скрыть истинных владельцев денег. «Все доказательства противоречат тому, что Сергей Ролдугин является реальным владельцем активов», — сказал в суде Хоффман.
Защита же, в свою очередь, утверждает, что доказательств того, что Ролдугин не был настоящим владельцем активов, нет.
Прокуратура добивается семи месяцев лишения свободы условно для каждого из фигурантов.
Ранее СМИ писали, что среди обвиняемых — исполнительный директор швейцарской «дочки» Газпромбанка Роман Абдулин.