«У меня в машине собаки-инвалиды!» В полиции объяснили задержание женщины на «Киа» в Левашово

Следственный комитет изучает обстоятельства общения сотрудников ДПС с женщиной в Выборгском районе Петербурга. Оно вышло неприятным для обоих.
Как сообщили «Фонтанке» в полицейском главке 8 марта, 42-летнюю жительницу города за рулём «Киа» сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице 19-я аллея во втором часу ночи 5 марта. Предъявить необходимые инспекторам документы она не смогла и попыталась отгородиться от общения, подняв боковое стекло.
По данным ведомства, инспектору зажало руку, это зафиксировала камера.
«С целью пресечения противоправных действий гражданки сотрудник полиции был вынужден повредить стекло автомобиля, после чего правонарушительница была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщают в МВД.
Женщина тоже снимала видео, вскоре оно появилось в соцсетях. На записи видно, как инспектор не даёт закрыть окно. За кадром женский голос просит не ломать машину, а потом взывает к благородству мужчин и сотрудников органов, «которые должны защищать».
«У меня в машине собаки-инвалиды!.. Пожалуйста, я вас прошу, не ломайте машину. Сейчас подвезут документы», — обещает она.
Водитель получила два административных протокола: за управление автомобилем без документов, предусмотренных ПДД, и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
Дополнением может стать уголовная статья. Рапорт о происшествии передали в следственные органы.