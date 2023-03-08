«У меня в машине собаки-инвалиды!» В полиции объяснили задержание женщины на «Киа» в Левашово

Как сообщили «Фонтанке» в полицейском главке 8 марта, 42-летнюю жительницу города за рулём «Киа» сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице 19-я аллея во втором часу ночи 5 марта. Предъявить необходимые инспекторам документы она не смогла и попыталась отгородиться от общения, подняв боковое стекло.

Следственный комитет изучает обстоятельства общения сотрудников ДПС с женщиной в Выборгском районе Петербурга. Оно вышло неприятным для обоих.

«С целью пресечения противоправных действий гражданки сотрудник полиции был вынужден повредить стекло автомобиля, после чего правонарушительница была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщают в МВД.



Женщина тоже снимала видео, вскоре оно появилось в соцсетях. На записи видно, как инспектор не даёт закрыть окно. За кадром женский голос просит не ломать машину, а потом взывает к благородству мужчин и сотрудников органов, «которые должны защищать».

