Путин наградил женщин и напомнил, откуда мы все

В Екатерининском зале Кремля в Международный женский день состоялась церемония вручения государственных наград выдающимся женщинам России. Участие в ней принял президент РФ Владимир Путин.
Звание «Мать-героиня» получили певчая Троицкого храма села Большой Хомутец Липецкой области Ольга Стрельникова и заведующая хозяйством отделения социального приюта для детей и подростков из Башкортостана Альбина Хайдаршина.
Орденом Мужества награждена собкор херсонского телеканала «Таврия» Влада Луговская. Орден Пирогова вручен главврачу Луганской республиканской детской клинической больницы Людмиле Белецкой.
Всего награды получили 20 женщин. Среди них — преподаватель класса флейты Санкт-Петербургского ГБУДО «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой (детская школа искусств)» Наталья Батерина (медаль Пушкина) и начальник отдела воинской части
В своей заключительной речи Владимир Путин рассказал о важности материнской любви. «И мужчины, и женщины — все появляются на свет благодаря прежде всего женщине. И мы ощущаем ее теплоту и любовь на протяжении всей своей жизни. Это особая миссия, дарованная Всевышним, и в нормальном здоровом обществе она ценится выше всего. И в нашем тем более. Почему тем более — потому что у нас здоровое общество, основанное на наших исторических традициях», — подчеркнул глава государства.