В Петербурге нашли межгосударственного похитителя 108 миллионов

Чиновник из Самарканда исчез из родного Узбекистана с деньгами, выделенными для безработных. О возвращении на родину с ним говорит петербургская полиция.



Накануне управление внутренних дел в Самаркандской области обрадовали сообщением из Петербурга. В Складском проезде во Фрунзенском районе города с оперативниками уголовного розыска не разминулся 44-летний гражданин Узбекистана, которого в родном Самарканде ждут арест и дело о должностном присвоении.



По версии следствия, мужчина ведал распределением кредитных средств, выделенных безработным, и летом 2020 года воспользовался своим должностным положением, чтобы с подельниками и по чужим паспортам набрать займов на 108 миллионов узбекских сумов. В рублях это порядка 720 тысяч.

