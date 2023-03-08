Выбраны маскоты Олимпиады-2026 в Милане. Смотрите, какие они забавные

В результате народного голосования определились маскоты Олимпиады, которая пройдёт в Милане в 2026 году. Это два горностая — белый и коричневый. Изображения животных, созданные студентами из Университета Катандзаро, получили
На голосование также были вынесены стилизованные изображения эдельвейса и подснежника — цветов, распространённых на севере Италии. Горностай тоже имеет отношение к этому региону — животные обитают в итальянских Альпах.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Это будет первая Олимпиада, у которой официально заявлены два города-хозяина. Планируется, что церемонии открытия и закрытия Игр пройдут в разных местах.