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    Выбраны маскоты Олимпиады-2026 в Милане. Смотрите, какие они забавные

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    В результате народного голосования определились маскоты Олимпиады, которая пройдёт в Милане в 2026 году. Это два горностая — белый и коричневый. Изображения животных, созданные студентами из Университета Катандзаро, получили 53 % голосов. Теперь общественный выбор должны подтвердить организаторы соревнований. Об этом 8 марта пишет портал Inside the Games.

    На голосование также были вынесены стилизованные изображения эдельвейса и подснежника — цветов, распространённых на севере Италии. Горностай тоже имеет отношение к этому региону — животные обитают в итальянских Альпах.

    Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Это будет первая Олимпиада, у которой официально заявлены два города-хозяина. Планируется, что церемонии открытия и закрытия Игр пройдут в разных местах.

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    Олимпиада
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