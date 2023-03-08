Аэропорт Хельсинки перестанет заставлять пассажиров выбрасывать бутылки с водой перед досмотром

Аэропорт Хельсинки-Вантаа полностью отменит ограничение на провоз жидкости в ручной клади с лета 2023 года. Об этом 7 марта сообщила компания Finavia, управляющая воздушной гаванью.



Возможность не отбирать у пассажиров бутылки с водой на досмотре появилась у аэропорта благодаря новому оборудованию, которое с помощью искусственного интеллекта изучает содержимое сумок.



В центральной части аэропорта эту технологию начали применять еще в декабре 2021 года. Реформа позволила ускорить прохождение досмотра, так как отпала необходимость изымать жидкости и электронику из ручной клади, отмечает руководитель по безопасности Finavia Ари Кумара.

