Аэропорт Хельсинки перестанет заставлять пассажиров выбрасывать бутылки с водой перед досмотром

Аэропорт Хельсинки-Вантаа полностью отменит ограничение на провоз жидкости в ручной клади с лета 2023 года. Об этом 7 марта сообщила компания Finavia, управляющая воздушной гаванью.
Возможность не отбирать у пассажиров бутылки с водой на досмотре появилась у аэропорта благодаря новому оборудованию, которое с помощью искусственного интеллекта изучает содержимое сумок.
В центральной части аэропорта эту технологию начали применять еще в декабре 2021 года. Реформа позволила ускорить прохождение досмотра, так как отпала необходимость изымать жидкости и электронику из ручной клади, отмечает руководитель по безопасности Finavia Ари Кумара.
Полностью на новое оборудование воздушная гавань Хельсинки перейдет к лету текущего года. Однако такая опция не будет распространяться на досмотр в транзитной зоне аэропорта.
Впрочем, большинство петербуржцев пока не смогут оценить прелести новых правил. Въезд с туристическими целями в Финляндию запрещен. Исключением является транзит в страны за пределами Шенгенской зоны.