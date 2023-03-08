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    Аэропорт Хельсинки перестанет заставлять пассажиров выбрасывать бутылки с водой перед досмотром

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    Аэропорт Хельсинки-Вантаа полностью отменит ограничение на провоз жидкости в ручной клади с лета 2023 года. Об этом 7 марта сообщила компания Finavia, управляющая воздушной гаванью.

    Возможность не отбирать у пассажиров бутылки с водой на досмотре появилась у аэропорта благодаря новому оборудованию, которое с помощью искусственного интеллекта изучает содержимое сумок.

    В центральной части аэропорта эту технологию начали применять еще в декабре 2021 года. Реформа позволила ускорить прохождение досмотра, так как отпала необходимость изымать жидкости и электронику из ручной клади, отмечает руководитель по безопасности Finavia Ари Кумара.

    Полностью на новое оборудование воздушная гавань Хельсинки перейдет к лету текущего года. Однако такая опция не будет распространяться на досмотр в транзитной зоне аэропорта.

    Впрочем, большинство петербуржцев пока не смогут оценить прелести новых правил. Въезд с туристическими целями в Финляндию запрещен. Исключением является транзит в страны за пределами Шенгенской зоны.

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