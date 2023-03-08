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    Российские военные подтвердили удар ВВ Израиля по аэропорту в Алеппо

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    Истребители F-16 армии Израиля атаковали аэропорт Алеппо в Сирии утром 7 марта. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

    По его словам, в результате атаки повреждены взлетно-посадочная полоса и радиолокатор аэропорта. Удар нанесли четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из восточной части акватории Средиземного моря.

    По его словам, из-за повреждений работа аэропорта временно приостановлена, гуманитарные грузы не доставляются.

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