Российские военные подтвердили удар ВВ Израиля по аэропорту в Алеппо

Истребители F-16 армии Израиля атаковали аэропорт Алеппо в Сирии утром 7 марта. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, в результате атаки повреждены взлетно-посадочная полоса и радиолокатор аэропорта. Удар нанесли четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из восточной части акватории Средиземного моря.

По его словам, из-за повреждений работа аэропорта временно приостановлена, гуманитарные грузы не доставляются.