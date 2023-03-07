СКА проиграл минскому «Динамо», пропустив четыре шайбы в третьем периоде

Поражением хоккейного клуба СКА завершился четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила 7 марта в Минске.



Армейцы с Невы уступили со счетом 2:4 (0:0, 0:0, 2:4). Единственную шайбу за СКА забил Никита Гусев на 44-й минуте. У минчан отличились Игорь Мартынов (50-я минута — в меньшинстве), Дмитрий Соколов (53-я — в большинстве), Роман Горбунов (55-я) и Ник Меркли (57-я — в пустые ворота).

Таким образом, минчане сравняли счет в серии 2–2. Следующий матч противостояния пройдет в Петербурге 9 марта. Во второй раунд выйдет команда, первой одержавшая четыре победы.