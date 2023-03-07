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    Подозрительный подарок заставил сотрудников Средне-Невского судостроительного завода звать подмогу

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    На Средне-Невский судостроительный завод в поселок Понтонный пришел странный презент — бутылка с неизвестным содержимым. Сотрудники испугались, но все оказалось довольно безобидно.

    Как стало известно «Фонтанке» 7 марта, инцидент произошел на днях. Представителям завода посылка показалась подозрительной, и они вызвали экстренные службы. В бутылке оказалось обычное письмо — промоподарок. Судя по всему, отправитель был с фантазией, ведь письмо в бутылке явно ассоциируется с морем благодаря книжкам о пиратах и путешественниках.

    На момент публикации «Фонтанка» не смогла оперативно получить от завода комментарий.

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