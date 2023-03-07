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    «Масштабируйте ватрушкомат!» Мишустину показали интересный прибор, а он вспомнил молодость

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    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил московский хлебозавод «Черемушки». Ему понравилась машина под названием «ватрушкомат» — глава кабмина призвал его масштабировать.

    «И название такое классное», — отметил Мишустин.

    Также он рассказал о том, как в студенчестве подрабатывал в булочной — около года разгружал хлеб. «Ночью или рано утром, в 5–6 утра, мы приходили, работали, потом шли на занятия. За это работодатель дарил нам батон хлеба», — отметил премьер, добавив, что разгружал и сметану.

    «Когда я беру кусочек хлеба, стараюсь взять столько, сколько съем, чтобы его не выбрасывать. Уважение к хлебу, мне кажется, у каждого человека должно быть», — также заявил Мишустин.

    Во время экскурсии Мишустин отметил, что в России не должны повышаться цены на хлеб, и оценил, что хлебозавод сумел сдержать подорожание благодаря субсидии хлебопекам в 2,5 миллиарда рублей. Премьер напомнил, что в прошлом году в России собрали более 150 миллионов тонн зерновых, а рекорд в СССР был поставлен в 1978 году и составил 127 миллионов тонн.

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