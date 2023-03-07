В эквайринговой системе крупнейшего банка произошел сбой. Карточки в магазинах не принимались

Днем 7 марта в некоторых регионах России, в том числе в Петербурге, наблюдался сбой в работе одной из крупнейших в стране эквайринговых систем. Такие системы обслуживают платежи в кассовых терминалах.
По словам читателей «Фонтанки», карточки многих банков не принимались в магазинах, аптеках и других розничных точках. Кассиры просили клиентов расплачиваться наличными.
По данным «Фонтанки», речь могла идти о сбое в эквайринговой системе Сбербанка, одного из крупнейших игроков этого рынка. Редакция попросила банк прокомментировать причины этой проблемы.
По другой версии, причиной сбоя стали проблемы на стороне Национальной системы платежных карт (НСПК, обслуживает, в том числе, карточки МИР) по всей РФ. Представители банковской отрасли в разговоре с «Фонтанкой» предполагают, что сбой может быть связан с повышенным объемом транзакций, проходящих через платежную систему в преддверии 8 Марта.