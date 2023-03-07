    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, ю-з

    750мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd75.47eur80.24

    В эквайринговой системе крупнейшего банка произошел сбой. Карточки в магазинах не принимались

    7799
    16 комментариев

    Днем 7 марта в некоторых регионах России, в том числе в Петербурге, наблюдался сбой в работе одной из крупнейших в стране эквайринговых систем. Такие системы обслуживают платежи в кассовых терминалах.

    По словам читателей «Фонтанки», карточки многих банков не принимались в магазинах, аптеках и других розничных точках. Кассиры просили клиентов расплачиваться наличными.

    По данным «Фонтанки», речь могла идти о сбое в эквайринговой системе Сбербанка, одного из крупнейших игроков этого рынка. Редакция попросила банк прокомментировать причины этой проблемы.

    По другой версии, причиной сбоя стали проблемы на стороне Национальной системы платежных карт (НСПК, обслуживает, в том числе, карточки МИР) по всей РФ. Представители банковской отрасли в разговоре с «Фонтанкой» предполагают, что сбой может быть связан с повышенным объемом транзакций, проходящих через платежную систему в преддверии 8 Марта.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close