В эквайринговой системе крупнейшего банка произошел сбой. Карточки в магазинах не принимались

Днем 7 марта в некоторых регионах России, в том числе в Петербурге, наблюдался сбой в работе одной из крупнейших в стране эквайринговых систем. Такие системы обслуживают платежи в кассовых терминалах.

По словам читателей «Фонтанки», карточки многих банков не принимались в магазинах, аптеках и других розничных точках. Кассиры просили клиентов расплачиваться наличными.

По данным «Фонтанки», речь могла идти о сбое в эквайринговой системе Сбербанка, одного из крупнейших игроков этого рынка. Редакция попросила банк прокомментировать причины этой проблемы.