Воспитанник петербургского футбола Наир Тикнизян получил вызов в сборную Армении

Защитник футбольного клуба «Локомотив» Наир Тикнизян получил вызов в сборную Армении на предстоящий матч квалификации Евро-2024 против команды Турции. Как уточнили на сайте столичной команды, ранее игрок сменил спортивное гражданство с российского на армянское.
Игрок заявил, что это решение было полностью его инициативой и личным выбором.
В текущем сезоне Тикнизян сыграл в РПЛ 18 матчей, в которых один раз забил и отдал две результативные передачи. Тикнизян родился в Санкт-Петербурге, где начал заниматься футболом в шесть лет в клубе «Факел», в 8 лет перешел в «Коломяги». Через полтора года перешел в петербургский «Локомотив», где играл до 14 лет, после чего переехал в Москву. Играл за ЦСКА, а с