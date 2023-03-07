Воспитанник петербургского футбола Наир Тикнизян получил вызов в сборную Армении

Защитник футбольного клуба «Локомотив» Наир Тикнизян получил вызов в сборную Армении на предстоящий матч квалификации Евро-2024 против команды Турции. Как уточнили на сайте столичной команды, ранее игрок сменил спортивное гражданство с российского на армянское.



Игрок заявил, что это решение было полностью его инициативой и личным выбором.

