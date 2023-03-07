Финская компания Reima продала свой бизнес в России. Одним из покупателей стал «Детский мир»

Финский производитель детской одежды Reima окончательно ушел с российского рынка, о чем он сам сообщил 24 февраля . В заявлении компании говорилось, что новыми владельцами его бизнеса стала «группа локальных инвесторов». Как стало известно из данных СПАРК, 25 % работающего в России ООО «Рейма» отошли структуре «Детского мира» ООО «ДМ Капитал, 75 % — зарегистрированному в мае 2022 года АО «Валан Менеджмент», учредители которого не раскрываются.



В Reima уточнили, что сделка получила все необходимые согласования с российскими властями и была закрыта в феврале 2023 года. Весь персонал перешел на работу к новому владельцу. Юрлицо, которое продолжит работу в России, в рамках соглашения вскоре сменит название.

