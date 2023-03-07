Финская компания Reima продала свой бизнес в России. Одним из покупателей стал «Детский мир»

Финский производитель детской одежды Reima окончательно ушел с российского рынка, о чем он сам сообщил
В Reima уточнили, что сделка получила все необходимые согласования с российскими властями и была закрыта в феврале 2023 года. Весь персонал перешел на работу к новому владельцу. Юрлицо, которое продолжит работу в России, в рамках соглашения вскоре сменит название.
Как отмечает газета «Ведомости», магазины Reima уже начали менять вывески. Теперь они называются Nordy. На сайте бренда говорится, что под ним в России работают уже семь магазинов. Три из них находятся в Петербурге — в обеих «Мегах» и Outlet Village Pulkovo.
Опрошенные изданием эксперты оценивают стоимость сделки в 1,5–2 млрд рублей.
По данным СПАРК, ООО «Рейма» закончило 2021 год с выручкой 6,1 млрд рублей и чистой прибылью 4,7 млрд рублей.