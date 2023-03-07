Самопроизвольное открытие двери. Девушка выпала из маршрутки в Волгограде

Молодая женщина выпала из салона маршрутного такси в Волгограде. Об этом 7 марта сообщает издание V1 со ссылкой на МВД.
Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что маршрутка поворачивает, открывается дверь и девушка кубарем выпадает на дорогу.
Как рассказали в полиции, во время движения у микроавтобуса «Луидор» самопроизвольно открылась боковая пассажирская дверь — 19-летняя пассажирка выпала на проезжую часть. Вскоре ее госпитализировали.
Как уточняет издание со ссылкой на комитет здравоохранения, пострадавшую доставили в отделение травматологии ортопедии больницы