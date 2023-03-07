Самопроизвольное открытие двери. Девушка выпала из маршрутки в Волгограде

Молодая женщина выпала из салона маршрутного такси в Волгограде. Об этом 7 марта сообщает издание V1 со ссылкой на МВД.



Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что маршрутка поворачивает, открывается дверь и девушка кубарем выпадает на дорогу.

