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    Самопроизвольное открытие двери. Девушка выпала из маршрутки в Волгограде

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    Молодая женщина выпала из салона маршрутного такси в Волгограде. Об этом 7 марта сообщает издание V1 со ссылкой на МВД.

    Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что маршрутка поворачивает, открывается дверь и девушка кубарем выпадает на дорогу.

    V1.RU

    Как рассказали в полиции, во время движения у микроавтобуса «Луидор» самопроизвольно открылась боковая пассажирская дверь — 19-летняя пассажирка выпала на проезжую часть. Вскоре ее госпитализировали.

    Как уточняет издание со ссылкой на комитет здравоохранения, пострадавшую доставили в отделение травматологии ортопедии больницы № 25. Ее состояние оценивают как удовлетворительное.

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