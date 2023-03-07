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    В Ленобласти повар «наготовил» песка на 16 млн рублей. Его взяли вместе с предприимчивой супругой

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    Трех человек задержали сотрудники экономической полиции во Всеволожском районе области после того, как у поселка Хапо-Ое нашли нелегальный карьер по добыче песка.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 7 марта, после того как был обнаружен карьер, выяснилось, что участком как землей, имеющей сельхозназначение, владеет 45-летняя предпринимательница. По данным главка, использовать его для дополнительного заработка якобы придумал её супруг — повар. На черную работу они наняли знакомого.

    пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

    Чуть больше чем за месяц на участке добыли 5 тысяч кубометров песка, который продали за 16 млн рублей.

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    Полиция провела десять обысков в домах, где живут фигуранты, а также в организациях, которые покупали нелегальный песок.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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