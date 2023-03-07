Двух подростков задержали за угон «Смарта» с парковки ТЦ на Ленинском проспекте

Сотрудница детского сада за выходные лишилась машины, оставленной на парковке торгового центра в Петербурге. Подозреваемых нашли за несколько часов — ими оказались двое подростков.
В 8:14 6 марта в полицию Красносельского района Петербурга обратилась 44-летняя женщина, работающая инструктором в одном из детских садов города, стало известно «Фонтанке» 7 марта. Женщина сообщила, что между 8 часами утра 3 марта и 8 утра 6 марта с неохраняемой парковки ТЦ «Прибалтийский» на Ленинском проспекте кто-то похитил ее Smart Forfour 2004 года выпуска.
Был введен план «Перехват», и в 11:10 на улице Маршала Захарова полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались подростки 14 и 15 лет, проживающие в Петербурге, оба не учатся и официально не работают. По факту угона возбудили уголовное дело по ст. 166, ч. 2, п. «а», УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц). Обоих задержанных доставили в отдел, после чего старшего отпустили под подписку о невыезде, младшего — под обязательство о явке.