Двух подростков задержали за угон «Смарта» с парковки ТЦ на Ленинском проспекте

Сотрудница детского сада за выходные лишилась машины, оставленной на парковке торгового центра в Петербурге. Подозреваемых нашли за несколько часов — ими оказались двое подростков.



В 8:14 6 марта в полицию Красносельского района Петербурга обратилась 44-летняя женщина, работающая инструктором в одном из детских садов города, стало известно «Фонтанке» 7 марта. Женщина сообщила, что между 8 часами утра 3 марта и 8 утра 6 марта с неохраняемой парковки ТЦ «Прибалтийский» на Ленинском проспекте кто-то похитил ее Smart Forfour 2004 года выпуска.