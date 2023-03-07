    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -8

    1 м/с, зап

    749мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd75.47eur80.24

    Двух подростков задержали за угон «Смарта» с парковки ТЦ на Ленинском проспекте

    2166
    10 комментариев

    Сотрудница детского сада за выходные лишилась машины, оставленной на парковке торгового центра в Петербурге. Подозреваемых нашли за несколько часов — ими оказались двое подростков.

    В 8:14 6 марта в полицию Красносельского района Петербурга обратилась 44-летняя женщина, работающая инструктором в одном из детских садов города, стало известно «Фонтанке» 7 марта. Женщина сообщила, что между 8 часами утра 3 марта и 8 утра 6 марта с неохраняемой парковки ТЦ «Прибалтийский» на Ленинском проспекте кто-то похитил ее Smart Forfour 2004 года выпуска.

    Был введен план «Перехват», и в 11:10 на улице Маршала Захарова полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались подростки 14 и 15 лет, проживающие в Петербурге, оба не учатся и официально не работают. По факту угона возбудили уголовное дело по ст. 166, ч. 2, п. «а», УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц). Обоих задержанных доставили в отдел, после чего старшего отпустили под подписку о невыезде, младшего — под обязательство о явке.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургУгон авто
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close