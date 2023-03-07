Голубиный помет обрушил крышу ТЦ в Финляндии

В Финляндии завершили расследование причин обрушения ТЦ в городе Каяани. Как сообщают
Конструкции крыши ТЦ Kauppapaikka, 18 в Каяани обрушились прямо на улицу перед главным входом два месяца назад. Причину произошедшего выясняли сотрудники инженерной компании. Они пришли к выводу, что грузоподъемность кронштейна нижнего уровня навеса была превышена в точке размещения световой рекламной вывески.
Как говорится в отчете, тепло от световой вывески привлекало голубей — они оставляли в этом месте помет.
Сначала нагрузку не выдержал один кронштейн, затем нагрузка перешла на следующий. Произошла цепная реакция, которая и привела к обрушению.