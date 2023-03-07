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    Сколько стоит прокатиться по льду? Для петербургской пенсионерки требуют компенсацию за сломанную ногу

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    Неудачная прогулка по льду отправила петербургскую пенсионерку в больницу. Прокуратура подала иск к ЖКС – потребовала для пострадавшей компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.

    Неприятный случай произошел в конце декабря, сообщает 7 марта пресс-служба ведомства. 86-летняя женщина упала на льду у дома 50 по Замшиной улице – это была покрытая наледью территория внутридворового проезда. У пенсионерки выявили закрытый перелом ныжки.

    Проверка прокуратуры показала, что у дома плохо провели зимнюю уборку. Прокурор обратился в суд с просьбой взыскать с ЖКС №3 Калининского района 100 тысяч рублей в пользу петербурженки. Заявление рассматривают.

    Такие случаи в городе нередки. «Фонтанка» уже рассказывала, что делать, чтобы с большой вероятностью отсудить компенсацию за подобные падения.

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