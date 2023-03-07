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    Пенсионерка осталась без любимых украшений на полмиллиона после броска кирпича на севере Петербурга

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    Невеселым выдастся международный женский день у жительница Парголово. Неизвестный вор с помощью кирпича проник в её дом и оставил без украшений.

    Кражу 72-летняя жительница Выборгского района Петербурга обнаружила около пяти вечера, когда вернулась в свой дом в Парголово, стало известно «Фонтанке» 7 марта. Неизвестный воспользовался её отсутствием с половины двенадцатого дня до пяти вечера, и проник в дом, разбив кирпичом окно на первом этаже.

    Из здания вор унес украшения пенсионерки на сумму в 508 тыс рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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