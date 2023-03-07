Пенсионерка осталась без любимых украшений на полмиллиона после броска кирпича на севере Петербурга

Невеселым выдастся международный женский день у жительница Парголово. Неизвестный вор с помощью кирпича проник в её дом и оставил без украшений.



Кражу 72-летняя жительница Выборгского района Петербурга обнаружила около пяти вечера, когда вернулась в свой дом в Парголово, стало известно «Фонтанке» 7 марта. Неизвестный воспользовался её отсутствием с половины двенадцатого дня до пяти вечера, и проник в дом, разбив кирпичом окно на первом этаже.



Из здания вор унес украшения пенсионерки на сумму в 508 тыс рублей.

